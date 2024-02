Mercato Napoli: Psg-Osimhen, Unico ostacolo la Premier!

Il PSG ha messo nel mirino Victor Osimhen (che oggi non prenderà parte alla sfida contro il Genoa) per la prossima estate, quando è già stato annunciato l’addio di Kylian Mbappè.

Ma c’è un ostacolo, che dipende proprio dal nigeriano, che ha in mente un’altra destinazione.

Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il tormentone Osimhen rischia di non essere soltanto una hit dell’estate. La notizia dell’addio di Mbappé al Psg ha aperto ufficialmente – e con largo anticipo – la corsa al suo successore e il nome dell’attaccante nigeriano del Napoli è ovviamente nella lista del presidente Nasser Al Khelaifi, e pure in una posizione di prestigio. In fondo, centravanti così in giro per il mondo ce ne sono pochi e Osimhen viene da una stagione che lo ha consacrato a livello mondiale: ottavo posto nella classifica del Pallone d’oro, capocannoniere della Serie A e miglior attaccante del campionato italiano, Pallone d’oro africano e status di giocatore decisivo riconosciuto anche nelle notti di Champions (…) Il nodo, infatti, potrebbe essere rappresentato dal desiderio di Victor di sbarcare in Inghilterra: la Premier è da sempre il grande obiettivo di Osimhen e anche Oltremanica gli estimatori non mancano“.

Psg ma non solo, Una vera e propria Asta per avere Osimhen!

Su Victor Osimhen non ci sarebbe solo il PSG, ma anche un altro top club europeo, ‘attaccante nigeriano è stato messo nel mirino non solo dei francesi , che perderanno a giugno Mbappè, ma che del Chelsea, che rappresenterebbe per Victor la realizzazione del sogno di trasferirsi in Premier League.

Certo è che sarà un’estate caldissima per gli attaccanti top, perché l’addio di Kylian al club parigino scatenerà un effetto domino sui centravanti, tra cui Osimhen ne sarà assoluto protagonista.

Felice il patron azzurro, pronto ad incassare una barca di soldi, il nigeriano partente annunciato!, portando in dote, tra clausola e plusvalenza, circa 180 milioni di euro. Come sempre, i suoi conti tornano!

