Mercato Napoli, Proviamo a chiudere…

Il Mercato del Napoli, a quindici giorni ormai, dall’inizio del campionato, è ancora una “porta girevole”, viste le tante voci che si susseguono di giorno in giorno tra possibili arrivi e partenze.

Allora, con l’avallo dei nostri lettori, sempre molto attenti, e giustamente critici se non d’accordo con i nostri pareri, l’importante e restare sempre nei canoni dell’educazione, proviamo a ricostruire, in base al momento, quale potrebbe essere il Napoli del prossimo futuro

Napoli ed il portiere, il nodo e quasi sciolto…

L’arrivo, sempre piu’ probabile di Kepa ,portiere spagnolo, del Chelsea, pone una grande incognita sulla permanenza di Meret, ancora una volta messo in discussione per la sua poca attinenza a giocare con i piedi, oltre che che un po’ segnato da vari infortuni in questi tre anni in azzurro, e la poca personalita’ mostrata. Se il numero uno dovesse esser ceduto al Torino, molto probabile che sia Sirigu’ il suo sostituto, per fare da secondo al portiere Spagnolo

Napoli, con Kim sei al completo

Con l’arrivo di Kim Min Jae, coreano giunto dal Fenerbaçhe,acquistato dal Napoli per sostituire Koulibaly, e di Leo Ostigard, norvegese ex Genoa, prende il posto di Manolas si chiude la “ottavina azzurra”, formata dal nuovo capitano azzurro, Di Lorenzo e Zanoli sulla corsia di destra, Mario Rui ed Olivera, quest’ultimo al posto di Ghoulam, sulla corsia mancina, ed i quattro centrali Rrhamani Juan Jesus, Ostigard e Kim

Napoli, centrocampo tra vecchi e nuovi…

Lobotka, Anguissa, con quest’ultimo che ha rinnovato fino al 2027, sono i titolari indiscussi del nuovo corso azzurro, mentre Demme, che chiede di giocare di piu’ altrimenti andra’ via, e soprattutto Fabian Ruiz, che rifiuta ancora il rinnovo e rischia di rimanere ai margini nella prossima stagione. Poi c’e’ Zielinsky, dove il West Ham ne vorrebbe acquisire il cartellino, ma per ora non c’e’ accordo, in attesa di capire anche il futuro di Gaetano, per lui si parla di un ritorno a Cremona.Se dovesse partire lo spagnolo , si punterebbe Antonin Barak del Verona, Mentre se parte Zielinski, il sostituto dovrebbe essere l’argentino Lo Celso , oggi al Tottenham di Conte.

Napoli, Osimhen la certezza, in attesa del “nuovo” Mertens

Dopo l’addio, mal digerito, di “mister 148 gol”, Dries Mertens, trova in Osimhen, Lozano, Politano, rientrata la polemica con Spalletti ,ed Elmas le certezze dello scorso anno, visto ormai l’addio annunciato di Petagna, destinazione Monza, e con Ounas che rischia , visto che in scadenza, essere emarginato come Ruiz. Nota lieta, l’arrivo in azzurro del Georgiano, Kvinka Kvaratskhelia, 21enne che sta mostrando grande personalita’ e classe cristallina. Ed Alessio Zerbin, 23enne, giocatore duttile in possesso di buona tecnica e personalita’. I probabili arrivi, ad oggi, per l’uscita di Petagna, si da per certo Giovanni Simeone, mancherebbe solo l’annuncio, mentre il “sostituto di Mertens” dovrebbe essere il Nazionale azzurro., Giacomo Raspadori, 22enne calciatore del Sassuolo, con il Napoli che avrebbe raggiunto un accordo con il calciatore, ma non con il club, visto anche che lo stesso Sassuolo ha gia’ ceduto Gianluca Scamacca passato al West Ham

