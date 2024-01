Mercato: Napoli, Pronto l’altro centrocampista

Napoli da Boom Boom sul mercato! Arrivato Mazzocchi, si attende Samardzic (annuncio che dovrebbe arrivare entro le prossime 48 ore), e l’occhi vigile sul difensore centrale del Genoa, Radu Dragusin, potrebbe esserci la doppia sorpresa a centrocampo, si sta parlando di Boubakary Soumare’.

Secondole conferme che arrivano direttamente dalla Spagna, il calciatore, di origini francesi e di proprietà del Leicester ed in forza al Siviglia, non sia riuscito ad ambientarsi ed abbia chiesto addirittura di essere ceduto ad altro club. A confermarlo e’ Mundo Deportivo

La storia di Soumare al Siviglia parla di un ragazzo finito ai margini, e che non sia stato convocato dal tecnico Quique Sanchez per la gara contro l’Atletico Club, per motivi familiari, ma la realtà il calciatore vuole lasciare l’Andalusia, ed ecco che il Napoli ci prova vedendo in lui il potenziale sostituto di Anguissa impegnato in Coppa D’Africa

Quindi Adl, che sta già parlando con il Leicester, proverà a regalare il centrocampista francese al tecnico Mazzarri, il quale non attende altro dal mercato, visto che al momento, il solo Mazzocchi non basta certamente per alzare l’asticella della rosa, oggi anche incerottata contro un Torino, coriaceo, di Ivan Juric

Napoli, Boubakary Soumare’ l’uomo giusto che cerca Mazzarri

Boubakary Soumare’ sarebbe certamente un ottimo rinforzo, anche i chiave futura, 24 anni e 188cm per 70 kg di peso, di origini francesi, forte fisicamente ed abile in fase d’interdizione, buona anche la tecnica individuale ed è in possesso di una ottima visione di gioco. Davvero tanta roba ragazzi!

Napoli molto attivo dunque, ma ancora non consapevole che si deve avere celerità ed idee chiare sul mercato, la storia insegna che basta un attimo per vestire e svestire una maglia, quindi l’unica cosa da dire resta: errare è umano, ma perseverare…A te la linea Adl!

