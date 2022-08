Mercato Napoli, Preso anche lui!…

Tanguy Ndombele può considerarsi virtualmente un nuovo calciatore del Napoli: il club azzurro e il Tottenham hanno trovato l’accordo per il trasferimento del classe 1996 in Italia.

Vista l’imminente cessione di Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain, il Napoli si tutela e chiude per il centrocampista. Sarà l’ex Lione il nuovo rinforzo in mediana per Luciano Spalletti. Come riporta il sito “le bombe di Vlad”, il Napoli ha chiuso il colpo Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese, di origini congolesi, sarà presto un nuovo calciatore azzurro. Napoli e Tottenham hanno trovato l’accordo.

Il club azzurro prenderà il centrocampista in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 16,5 milioni di euro. Inoltre, il Tottenham pagherà il 70% dello stipendio al francese: un vero affare per gli azzurri, un super colpo di Cristiano Giuntoli che si è assicurato il calciatore a condizioni vantaggiosissime.

Qualora il Napoli dovesse poi riscattarlo al termine della stagione, l’ingaggio del classe 1996 verrebbe spalmato in più anni.

Nel caso in cui il Napoli dovesse poi riscattarlo, il contratto sarebbe allungato fino al 30 giugno 2028. Il calciatore ex Lione è atteso in Italia nella giornata di martedì 16 agosto per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club partenopeo

Ricordiamo che il centrocampista francese, era stato messo fuori rosa dal tecnico Antonio Conte, perché non rientrava nelle idee di tattiche del tecnico. Chissa’ come sara’ stato felice il club, visto che il suo acquisto è stato di circa 70 milioni di euro!…Giuntoli ha fatto davvero un lavoro straordinario.

