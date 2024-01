Mercato Napoli? Prepariamo i vaccini!

Traore a breve sarà un calciatore del Napoli! Fissate per domani le visite mediche, ultimate dovrebbe arrivare il Tweet di Adl che ne annuncerà l’ingaggio. Fin qui la prassi e più che chiara, se non fosse, per un piccolo, ma certamente non un dettaglio, particolare, il calciatore infatti, ex Sassuolo, ne viene da un virus denominato Malaria, che lo ha tenuto fermo per circa tre mesi!

È chiaro che le visite mediche dovranno essere più che attente, anche per capire lo stato di salute del ragazzo e soprattutto l’eventuale tenuta in campo, oltre alla tempistica di quando potrà essere a disposizione del tecnico Walter Mazzarri

Certo è ,che questo mercato sembra più una pubblicità pro -vaccinale di un prodotto ormai immesso, ma che ha costi con saldi al 100%! quindi ci si fionda senza indugio, sperando di fare l’affare per poi domani chissà…Praticamente, per dirla alla Miseria e Nobilta’: “ Peppiniello…le pizze diventano due!!!”

Napoli: Mercato? Tante voci Ma Aurelio no risponde…

Ora chi si aspettava il difensore centrale di grido, probabilmente resterà deluso, anche perché’ non sembra ci sia’ l’intenzione di investire su un giocatore del genere in questo mercato, un po’ come il centrocampo, la pista Barak sembra calda, approfittando della presenza Fiorentina nel quartetto Arabo della Supercoppa, proprio in questo frangente si potrebbe chiudere l’acquisto del calciatore in questione. Ci sarebbe anche Lukic, conosciuto nel Torino, ma il Fulham, sua squadra attuale, che non vuol sentire la parola prestito! Ed occhio a Ngonge del Verona come alter ego di Pollitano

Un mercato dunque che sembra non regalare sussulti ai tifosi, oltre che al tecnico Mazzarri, dove ad oggi il solo Mazzocchi, con Traore in stand by, risultano essere gli unici arrivi annunciati. Cos’altro aggiungere, si rincorrono voci, ma Aurelio non risponde, probabilmente anche i saldi di metà stagione non sono consoni all’economia aziendale del Napoli.

Auguriamoci soltanto che la squadra regali al popolo partenopeo due notti da brivido felino, e come un gatto, graffi prima la Viola e la successiva avversaria, portando a casa un trofeo che potrebbe davvero cambiare il corso di questa stagione, sognare non costa nulla, chissà se lo si propone al più alto dirigente azzurro se lo chiede in prestito con diritto di riscatto…In bocca al Lupo Walter, e l’augurio che la squadra stavolta si abbracci prima della gara per il bene comune, e non parlo di premi mancati, ma di una maglia azzurra e di tifosi che vanno rispettati e degnamente rappresentati!…A te la linea Adl

