Mercato Napoli: Piotr Zielinsky al passo d’addio, Conte lo vuole al Tottenham

Un altro calciatore azzurro finito nel mirino della Premier, si tratta di Piotr Zielinsky, che ha in Antonio Conte ,tecnico del Tottenham, un estimatore di vecchia data,e che secondo l’esperto di mercato e giornalista di Sportitalia, Alferdo Pedulla, lo avrebbe voluto all’ Inter gia’ nella stagione 2019

“La novità è che tra i club che apprezzano Zielinski c’è il Tottenham, una situazione che potrebbe trasformarsi in trattativa sempre in caso di addio al Napoli. Paratici lo stima molto, Conte lo avrebbe voluto all’Inter nell’estate 2019 ma a quei tempi il semaforo era rosso. Adesso qualcosa può cambiare, dipenderà dal Napoli”.

Piotr Zielinsky, classe 94, ieri ha compiuto 28 anni, non ha attraversato una stagione esaltante, tra Covid ed infortuni, ma e anche, giudicato da tutti, il cosiddetto, incompiuto, in possesso di grandi doti tecncihe, ma anche di grande alternanza nel rendimento, E chiaro che se il Tottenham dovesse avanzare un’ offerta intorno a 35/40 milioni di euro,per assicurarsi pe prestazioni del calciatore, non sarebbe difficile immaginare che ci si priverebbe del fantasista Polacco senza sofferenza acuta.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati