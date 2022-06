Mercato Napoli: Petagna in uscita?Il Monza tenta il colpo

Andrea Petagna potrebbe far parte del gruppo nutrito di calciatori che lasceranno il Napoli nella prossima finestra di mercato estiva. Il giocatore ex Atalanta, che quest’anno non ha trovato un grande minutaggio con Spalletti, avrebbe palesato la sua volontà di cambiare aria.

E sembra proprio lo scarso minutaggio, cioe’ la poca considerazione da parte del tecnico, che sembra spingere la punta verso lidi diversi dal Napoli, per poter dimostrare la sua valenza come attaccante. Oltre chiaramente, al taglio degli ingaggi tanto manifestato dal Napoli in questo nuovo ciclo azzurro

Allora ecco comparire il Monza, dove l’AD Galliani, dopo aver regalato la promozione alla squadra brianzola per la prima volta nella storia, vuole un attaccante di qualita’ . E se come sembra, il Napoli dovesse cederlo, allora si tratterebbe con la squadra azzurra l’acquisto di Petagna

La motivazione del calciatore era stata chiara …

Come dichiarato dallo stesso calciatore ai microfoni di DAZN, Andrea Petagna ha spinto per l’addio perché ha intenzione di giocare di più. Vuole quella continuità necessaria per fare emergere le sue qualità. Gli eventuali 15, 20 minuti a partita non gli bastano. Tale decisione è maturata proprio prima di Napoli-Genoa, quando ha capito che non avrebbe trovato spazio nemmeno contro i liguri.

