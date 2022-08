Mercato Napoli, Petagna “blocca” il Cholito!

Nel bel mezzo del secondo ritiro precampionato, il Napoli si ritrova ancora con la squadra non al completo e con dei giocatori che attendono soltanto di essere ceduti.

Tra questi c’è Andrea Petagna. Il numero 37 azzurro, di comune accordo col proprio club, attende lo sprint finale del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi per giocare da titolare e diventare protagonista.

Il calciatore ha voglia di mettersi in mostra e sentirsi al centro del progetto, quale scelta migliore del club lombardo?

Vi riportiamo cosa ha pubblicato, nella edizione odierna, per questa trattativa in stand-by, La Gazzetta dello Sport:

“È stallo totale per un altro attaccante di lingua spagnola, il Cholito Simeone del Verona anche lui nel mirino del Napoli che con la Champions vorrebbe un vice Osimhen di lusso. Da una parte c’è l’Hellas che non è soddisfatto della proposta del Napoli di circa 10 milioni più 3 e mezzo, dall’altra non c’è intesa tra Napoli e Monza

sulla formula da accompagnare al prestito di Petagna (obbligo in caso di salvezza per i lombardi, obbligo ad altre condizioni per gli azzurri): ovvio che se non parte Petagna Simeone è bloccato“.

Intanto De Laurentiis sta portando avanti anche il discorso con il Sassuolo per Raspadori, attaccanti di 22 anni per il quale è disposto anche a fare un sacrificio economico. Mentre Simeone di anni ne ha 27 ed i margini per rivenderlo nel futuro sarebbero minimi.

