Mercato Napoli: Ounas-Lille, Si farà’!

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha pubblicato sul suo profilo Twitter, l’andamento della trattativa Ounas-Lille, che sembra ormai ad un passo dall’ andare in porto. Ecco le dichiarazioni di Alfredo Pedulla‘:

“Ounas: il Lille, in chiaro vantaggio da giorni, offre al Napoli 3 milioni più 1 di bonus più il 30 per cento da futura rivendita. È in chiusura, anche se la Sampdoria spera ancora”.

Ounas ha vissuto diversi periodi di alti e bassi con il Napoli, senza dimenticare diversi prestiti in giro per la Serie A e la Francia. Adesso è ormai a un passo dal Lille, club che ha deciso di puntare sull’attaccante franco-algerino per rinforzare il reparto offensivo. Con la maglia del Napoli, Ounas ha totalizzato 62 presenze, trovando 7 reti e un assist. In Italia, in termini di reti, la sua stagione migliore è stata quella al Crotone, in Serie A. Durante quella stagione, Adam Ouans trovò 4 gol e 4 assist.

Quindi, il calciomercato estivo del Napoli si potrebbe chiudere con un ultima cessione, ricordando che Adam Ounas, ha il contratto in scadenza a Giugno 2023

