Mercato Napoli: Ospina ai saluti, per Meret ora o mai piu!

E paradossale, vedere con quanta celerità, venga divulgata la notizia, con il Napoli sempre silente, in concomitanza di un’altra. Oggi, 30 Giugno 2022, ma lo si sapeva già’ a fine campionato scorso, David Ospina va via, con “grande gioia del tecnico”, e come per magia, si parla di rinnovo di Alex Meret fino al 2027.

A pensar male, molte volte, e ‘sbagliato, ma ho sempre detto che, in particolar modo per il ruolo del portiere, deve avere la giusta personalità’ perché’ ruolo delicatissimo, e prendere subito possesso della gestione di un intero reparto, e renderlo coeso e compatto nel momento degli attacchi avversari

Deve saper parare, ma anche adeguarsi al gioco, come si dice oggi, dal basso, dove il portiere è colui che tocca più palloni con i piedi.

Senza dimenticare, che è atto a richiamare alla concentrazione i compagni di reparto, ed alla gestione delle marcature in area, su calcio d’angolo o quant’altro…In pratica, meglio se nascevo attaccante!

Ma al di la’, non si vuol discutere il valore, vista anche la presenza da secondo in Nazionale, ma perché’ rinnovare solo dopo che Ospina e’ andato altrove? Perche’ chiedere un secondo meno “ingombrante” se io sono convinto delle mie capacità, e lo dimostro con i fatti?

Personalmente, non ho nulla contro Meret, ma cominciare una stagione con un tecnico che non mi stima gia’ non e’ un bell’inizio.

Anche perché’, e lo dico ora, chiunque verra’ al posto di Ospina, sperando che a Meret non venga il raffreddore, sarà’ sempre un “potenziale scomodo” , visto il pensiero, anche pubblico, espresso dal tecnico stesso!

Spalletti andrà’ via a fine stagione? Bene, nel frattempo però’, anche il 4° anno sarà stato “preferito” un altro al suo posto!

Io, per il bene del Napoli, auguro a Meret di avere la sua migliore stagione, il famoso riscatto, senza infortuni o raffreddori vari, ma mi auguro anche che questa famosa personalità’ venga finalmente fuori.

Anche Donnarumma è scarso con i piedi, però è il portiere titolare della Nazionale, e a 17 anni portiere del Milan!

La pressione, e le aspettative che ne conseguono, fanno parte della crescita, ma la personalità’ o c’e’ l’hai oppure no…Quindi, ora o mai piu’ caro Alex, e ricorda, non e’ importante, avere accanto un secondo meno forte, ma essere consapevoli che il portiere titolare del Napoli si chiami Alex Meret!

