Mercato Napoli: Osimhen, in Premier ci riprovano…

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, l‘Express, il Newcastle non ha abbandonato la pista che porta a Victor Osimhen ed è pronto a preparare una “somma significativa” (come scritto sul quotidiano) per sbaragliare la concorrenza di Manchester United e Arsenal e assicurarsi la punta nigeriana

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati