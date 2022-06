Mercato Napoli: Osimhen, ed il “Bonus 110” di Don Aurelio…Quante incertezze a pochi giorni…

Questo sembra essere davvero l’anno zero per il patron del Napoli. A cominciare dal “malessere” generale di tanti, ancora presenti in rosa, ma con la valigia pronta, per “sfuggire” ad una “forbice” societaria, che per molti degli addetti ai lavori, non e’ presagio di volontà di scudetto.

E di oggi la notizia di Victor Osimhen, che, andato in vacanza solo dal 15 giugno, raggiungera’ in ritardo Il raduno di Dimaro-Folgarida in programma l’8 Luglio. Stesso problema per Koulibaly ed altri. Osi riflette un po’ confuso e non esattamente felice: sa di essere cedibile ma anche difficilmente cedibile con l’etichetta di Mister 100 milioni; ha parlato in Nazionale dei dubbi relativi al suo futuro e non ha menzionato il Napoli (mica è sfuggito); attende di scoprire come Spalletti, il destino di Koulibaly, Fabian e gli altri e poi, qualche giorno fa, ha visto il suo nome accostato all’indagine dalla Procura sull’operato del club all’epoca del suo acquisto dal Lilla, pur se di riflesso e senza alcuna responsabilità o coinvolgimento.

Perche’ “Bonus 110?”…vengo e mi spiego

Anche Victor Osimhen, sembra intenzionato a voler lasciare il Napoli, per avere un contratto certamente piu’ vantaggioso, ma anche, e non e un male desiderarlo, provare a vincere qualcosa con un club che gliene dia opportunità’

Ma c’è’ un però’ che blocca il Patron azzurro che vi esorto a leggere ed e ‘ questo

Il costo del suo cartellino è stato infatti ammortizzato a bilancio dopo due stagioni del 70 per 100, percentuale che salirà invece al 90 per 100 nel 2023. Il centravanti deve inoltre rimanere in Italia almeno fino al 31 dicembre di quest’anno per beneficiare degli sgravi fiscali del decreto crescita: quasi 10 milioni, tasse che il Napoli dovrà al contrario restituire da contratto allo Stato se il giocatore (prima del termine di due anni previsto dalla legge) sarà venduto all’estero

Si spera che Osimhen resti, e parta da lui il Nuovo Ciclo Azzurro, ma certo e’ che sono diventati troppi quelli che stanno Tirando calci, ma ora giunge il momento della verita’, a breve capiremo, se sara’ ridimensionamento, oppure ai nastri ci sara’ anche l’undici di Spalletti

Ricordando, per chi non ne fosse a conoscenza, che non si arriva al 30 giugno per rinnovare contratti, ed anche se oggi, il calcio mondiale e’ in crisi, ci sara’ sempre qualcuno che metterà’ sul piatto, un qualcosa che attrae piu’ dell’affetto dei tifosi, e purtroppo in molti casi, ha distrutto anche miti, mal riposti.

