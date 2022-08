Mercato Napoli, Ora avanti con lui…

Il mercato del Napoli e’ piuj’ vivo che mai, dopo aver preso Giovanni Simeone dall’Hellas Verona, come annunciato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, si vuole chiudere anche per l’arrivo in maglia azzurra di Giacomo Raspadori.

Il Napoli – scrive il giornalista di SportItalia Alfredo Pedullà sul proprio sito – ha offerto 30 milioni più 5 di bonus, a patto che non siano tutti bonus semplici.

Il Sassuolo, dal canto suo, attraverso l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, vuole invece che i bonus siano tutti facilmente raggiungibili. E si ripartirà proprio da qui.

Il Napoli, continua Pedullà, intende raccogliere e ha la necessità di regalare a mister Luciano Spalletti, il calciatore che gli potrebbe consentire diverse soluzioni tattiche negli ultimi trenta metri.

Serve solo pazienza, senza cambiare versione ogni giorno, e partendo dal presupposto che la volontà di Raspadori è chiara, ha concluso il noto volto televisivo.

Chiara nel senso che sta spingendo ogni giorno per approdare a Napoli e giocare anche in Champions League.

E’ chiaro, che la volonta’ del ragazzo sara’ determinante per la chiusura della trattativa, che a nostro avviso andra’ a buon fine, ma va sottolineato, e questo e un fatto, che il tergiversare troppo, molte volte, non porta a nulla di concreto, un po’ come questa trattativa che poteva concludersi gia’ molto tempo prima

