Mercato Napoli: Occhio, che te lo soffiano…

In attesa di capire le mosse di mercato del Napoli, in entrata, facciamo il punto, e che punto, sulla trattativa Koulibaly, ci sarà l’incontro tra l’agente Fali Ramadani ed il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, in programma probabilmente, la prossima settimana.

Fermo restando, che perdere Koulibaly, significherebbe ridimensionamento per il Napoli, gli estimatori del “comandante “in Europa sono tanti, su tutte spiccano il Chelsea, del rientrante Tuchel, ed il Barcellona di Xavi, ora di nuovo operativo sul mercato.

Ma l’Europa comprende anche il nostro paese, e proprio qui, vi e’ un pressing non indifferente di un club, non molto amato a Napoli, la Juventus, pronta a sborsare i 40 milioni chiesti da ADL per la cessione di Kalidou.

Ora e chiaro, che se dovesse andar via Koulibaly, sarebbe meglio all’ estero, anche per non rinforzare una pretendente al titolo, ma e’ anche vero che andando a scadenza, e non rinnovando, la società’ preferirebbe venderlo, piuttosto che perderlo a zero il prossimo anno.

La realtà è che la società non si opporrebbe a venderlo anche alla Juventus, il caso Higuain insegna, ma Koulibaly ha fatto sapere, che lui non andrà’ mai alla squadra bianconera per non venir meno al rispetto verso i tifosi azzurri.

Ma il mercato è sempre pieno di sorprese, anche poco piacevoli a volte, non dimenticando che si parla di professionisti.

Ci si augura una sua permanenza, ma la cosa importante, e che se dovesse andar via, sara’ sempre il comandante del Napoli, un uomo vero che voleva solo vincere.

