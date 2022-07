Mercato Napoli, Obiettivo centrato…

La notizia tanto attesa, che non riguarda il mercato, giunge in casa De Laurentiis, e riguarda il taglio degli ingaggi della SSC Napoli, voluta espressamente dal Presidente che ha portato subito ad i risultati sperati dalla proprietà’

Infatti il Napoli, grazie a partenze eccellenti, vedi Mertens, Insigne e Ghoulam, Malcuit, ed Ospina, risparmia la bellezza di 20 milioni di euro .Se facciamo un raffronto con l’anno scoro, dove il tetto arrivava a quasi 55 milioni, beh, rappresenta, senza alcun dubbio, una bella “boccata d’aria” per le casse di famiglia.

Ma ora che la notizia è giunta, cosa fara’ il patron? Si è scritto che per il solo, anche se ora non se ne parla, Kalidou Koulibaly si sarebbe fatto uno “strappo alla regola”, mentre chiunque decidesse di accettare Napoli, sappia che più di tre milioni non potra’ pretendere, il patron, su questo argomento, e’ intransigente.

Ora e’ chiaro che quando si parla dei Dybala oppure dei Ronaldo, e come vivere in una favola senza il “cuscino”, ma se poi anche Koulibaly dovesse partire, diciamo per terre “catalane” tipo Barcellona, a quel punto, il monte ingaggi darebbe ancora più cassa al Napoli giusto?

Ma si farebbe un’eccezione nel prendere 2/3 calciatori di spessore tecnico superiore, oppure staremo li, calcolatrice alla mano, per pesare anche il centesimo?

Mettiamola così, per ora ADL andrà’ a Dimaro con il sorriso di “cassa pieno”, poi una volta giunto li, si capira’ meglio, se c’e’ voglia di restare competitivi, oppure dire, ai tanti tifosi recatisi li, serenamente e pubblicamente, che piu’ di questo non si puo’, forse tra tre anni saremo da scudetto,sempre se ci sara’ ancora lui al timone della societa’!

