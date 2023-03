Mercato Napoli : “Non e’ affatto scontato che Osimhen vada via…”

Victor Osimhen è la punta di diamante del Napoli, il nigeriano è corteggiatissimo dai maggiori club europei. Emanuele Cammaroto ha parlato del futuro del nigeriano nel suo editoriale per NapoliMagazine.com.

“Il Napoli vuole tenere Osimhen per un’altra stagione ed è pronto a venire incontro alle pretese del giocatore, nella consapevolezza che un’eccezione al monte ingaggi e quindi al budget per altri 12 mesi la si può fare. Sono stati valutati diversi profili dei campionati europei, in Francia soprattutto ma anche in altri tornei e al momento non sono emersi nomi in grado di soddisfare sia De Laurentiis e Giuntoli che Spalletti”.

“Il PSG vorrebbe Osimhen ma il Napoli valuta il giocatore 150 milioni, non un’unghia in meno e i francesi non arrivano a quelle cifre. La proposta che, a quanto pare, farà Campos più avanti sarà importante ma decisamente lontana da quella somma. Non arriva a quei parametri il Bayern Monaco e neanche il Manchester United. Riflessioni in corso in casa Chelsea dove però si valutano anche altri profili e c’è pure l’ipotesi di riportare a casa Abraham dalla Roma, facendo valere una clausola di riacquisto fissata a 75 milioni.

Osimhen piace al Real Madrid, che però non arriva a quanto preteso da ADL e dopo la trattativa a suo tempo sfumata per James Rodriguez non farebbe sconti a Florentino Perez. Ecco perché Ancelotti avrebbe virato su Vlahovic, destinato a lasciare la Juve e pensando di lanciare stabilmente in prima squadra il talento della cantera Alvaro Rodriguez, già in gol al suo esordio nel derby contro l’Atletico Madrid”.

“De Laurentiis potrebbe tenere Osimhen con la promessa di fare un leggero sconto sul prezzo nella successiva stagione o comunque di agevolare poi un suo trasferimento nell’estate del 2024. Insomma le sirene cantano ma non è affatto scontato che Osimhen vada via”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati