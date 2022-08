Mercato Napoli, Negato appuntamento …

Nei pensieri di Victor Osimhen non ci sarebbe solo il Napoli, a tal proposito, come rivelato dall’edizione odierna del Mattino, gli agenti del nigeriano hanno chiesto un appuntamento a Cristiano Giuntoli.

Dietro tale richiesta c’è il forte sospetto che ci sia un club che si nasconda dietro al nigeriano: con molta probabilità, si tratta del Bayern Monaco.

La compagine tedesca non ha smesso di cercare un attaccante di livello per rinforzare il proprio reparto. La risposta della SSC Napoli sarebbe stata chiara e decisa:

“Siamo Fuori tempo massimo per ascoltare qualsiasi tipo di eventuale proposta”.

Dunque tutto rimandato all’anno prossimo, per il momento Osimhen resta a Napoli (per 10 milioni di ragioni!) e il club partenopeo non accettera’ più offerte, almeno fino al 31 Dicembre 2022

Luciano Spalletti lo ritiene assolutamente fondamentale per il suo gioco, anche se andrebbe servito meglio per sfruttare a pieno le sue caratteristiche, oltre che ormai il campionato è alle porte, con il Napoli ancora un cantiere aperto, e perdere anche il nigeriano sarebbe una vera e propria catastrofe per la squadra azzurra, ma fortunatamente, grazie al decreto crescita, tutto ciò non succederà.

