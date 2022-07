Mercato Napoli: Missione in Turchia, Scelto Lui…

La scelta, ancora non ufficializzata, di Kalidou Koulibaly su cosa voler fare del suo futuro c’entra fino ad un certo punto. Adesso il Napoli si guarda intorno con attenzione, per trovare il suo sostituto che sia, pronto e soprattutto , idoneo, alla sostituire eventualmente, il “comandante”

L’osservato speciale è Min-Jae Kim, Sudcoreano, durante la sua prima stagione in Turchia al Fenerbahce è stato subito capace di attrarre i fari di mercato degli azzurri, e potrebbe essere lui, l’alternativa al gigante senegalese, probabilmente partente, simile anche per struttura (1.91 di altezza).

Al momento si parla di interesse e non di trattativa vera e propria, ma in caso di addio a Koulibaly, il Napoli non vuole farsi trovare spiazzato

Mercato Napoli, Scelto Kim, un “bisteccone” per il dopo Koulibaly

Kim Min-jae ( Tongyeong, 15 novembre 1996) 25 anni, è un calciatore sudcoreano, difensore centrale di piede destro, del Fenerbahçe e della nazionale sudcoreana.

Viene soprannominato il ‘mostro’ per la forza fisica che mette nei contrasti.

È abile anche nell’impostare il gioco e nelle letture difensive.

Esordisce con la nazionale sudcoreana il 31 agosto 2017 in occasione del match di qualificazione ai Mondiali 2018 pareggiando 0-0 contro l’Iran.

Alto 191 cm e pesa 86 kg, ha collezionato 31 presenze ed un solo gol con il Fenerbaçhe quest’anno.

