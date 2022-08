Mercato Napoli, Meret “scappa” allo Spezia

Alex Meret dice basta; dopo il rinnovo il portiere friulano è pronto a cambiare aria, e a rimettersi in gioco a La Spezia. Ora il Napoli punta su Kepa, ma dovrà prendere un altro portiere.

Napoli, Meret va allo Spezia

Lo Spezia ha trovato il suo portiere, e non sarà Dragowski dalla Fiorentina, bensì Alex Meret dal Napoli. Il portiere classe 1997 rinnoverà un anno con i partenopei prima di trasferirsi in prestito alla corte di Luca Gotti. L’accordo è stato accelerato dal clima di sfiducia che a Napoli circondava Meret, il quale sta anche per diventare papà.

Napoli, ora tutto su Kepa e non solo

Continua la strana parabola di Alex Meret, sul quale il Napoli aveva puntato forte pur senza mai dargli il massimo della fiducia. David Ospina è stato un compagno di viaggio troppo ingombrante per il giovane azzurro, e lo stesso, se non di più, sarebbe stato Kepa, pronto ad arrivare in prestito dal Chelsea. Ecco che quindi è maturata la scelta forte di chiedere il trasferimento. Evento che porterà il Napoli a dover trovare un secondo portiere; il casting si riapre. Chissà che non possa tornare di moda il nome dello svincolato Sirigu, nelle ultime ore vicino al Fenerbahce.

