Mercato Napoli: Lozano con le Valigie Pronte

Gennaro Gattuso, da poco ufficializzato tecnico del Valencia, dopo aver corteggiato Matteo Politano, sembra voler affondare il colpo per un altro azzurro, suo pupillo quando era il tecnico del Napoli.

Stiamo parlando di Hirving Lozano, che conosce piu’ che bene, e secondo voci che giungono dal Messico, per acquisire le prestazioni del Chuky, il Valencia, secondo i rumors, sarebbe pronto ad offrire 38 milioni di euro al Napoli, e al calciatore, superiore chiaramente a quello che percepisce nel club di ADL.

La società partenopea non considera incedibile il giocatore, ed è disposta a mettersi al tavolo delle trattative se arriverà un’offerta davvero importante. Ricordiamo che questa stasgione, non e’ stata certo la migliore per Lozano, 37 le gare giocate tra campionato e Coppa, sei reti all’ attivo e sei assist decisivi per i compagni.

La cosa certa e che il neo Tecnico Gattuso, che ripetiamo, lo conosce bene per la sua esperienza nel Napoli, lo avrebbe indicato come uno degli obiettivi principali della campagna acquisti per la compagine spagnola.

