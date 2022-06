Mercato Napoli: L’Intoccabile e’ Osimhen! A Meno Che…

Un Victor Osimhen raggiante, dopo la vittoria della sua Nigeria, con un punteggio che non lascia dubbi, 10 a 0! Contro il Sao Tome nel match di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. E non e finita qui, l’ attaccante del Napoli si regala anche la gioia di una “quaterna” , e la storia di un risultato mai visto in gare professionistiche di questo livello

A fine gara pero’, complice forse l’ euforia, Victor mette in ansia i tifosi partenopei, infatti pu nzecchiato sul suo futuro dai cronisti presenti risponde con un salomonico “Non conosco il mio futuro, so che tutto puo succedere…” . Dichiarazioni chiaramente ambigue, che lasciano aperto ogni spiraglio possibile di pensiero, ed in casa Napoli, il mercato in questo momento, sembra davvero un porto di mare.

Accadde oggi: Per uno sgravio…bisogna apettare! Povero ADL…

Anche Victor Osimhen, sembra intenzionato a voler lasciare il Napoli, per avere un contratto certamente piu’ vantaggioso, ma anche, e non e un male desiderarlo, provare a vincere qualcosa con un club che gliene dia l’oportunita’

Ma c’e’ uin pero’ che blocca il Patron azzurro che vi esorto a leggere ed e ‘ questo, il famoso ante fatto:

Il costo del suo cartellino è stato infatti ammortizzato a bilancio dopo due stagioni del 70 per 100, percentuale che salirà invece al 90 per 100 nel 2023. Il centravanti deve inoltre rimanere in Italia almeno fino al 31 dicembre di quest’anno per beneficiare degli sgravi fiscali del decreto crescita: quasi 10 milioni, tasse che il Napoli dovrà al contrario restituire da contratto allo Stato se il giocatore (prima del termine di due anni previsto dalla legge) sarà venduto all’estero

Come vedete, il mercato del Napoli, a meno d una cifra che superi abbondantemente i 120 milioni, non sara’ fatto su Osimhen. Quindi , almeno fino al 31 Dicembre 2022 , Victor Osimhen sara’ un calciatore del Napoli, e nmo sappiamo veramente se il patron sia piuj’ contento di tenersi il Nigeriano oppure venderlo, anche perche’, fin quando non investira’ di suo, saremo sempre una societa’ di autofinanziamento!

