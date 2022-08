Mercato Napoli, Le uscite latitano…!

Il mercato del Napoli, lo sanno ormai tutti, si basa su entrata ed uscita.Per uno che saluta, c’e’ un’altro che arriva, una regola dovuta all’autofinanziamento creato dalla gestione De Laurentiis.

Infatti, provando a fare due conti, Kim, Olivera, Kvaratskhelia, prendono il posto di Koulibaly, Ghoulam ed Insigne, come del resto le potenziali entrate di Raspadori, ogni giorno pujo’ essere buono per l’annuncio, e Kepa, anche per lui sembra che sia cosa fatta, ma c’e’ sempre Navas pronto se non dovesse andare a buon fine, per Mertens, e Meret anch’egli in uscita.

Mercato Napoli, uscite ancora incerte

La progettualita’ di una societa’, si basa soprattutto nell’ avere idee chiare sul mercato, e Kepa e Raspadori, se approdano in azzurro, innalzano senz’altro il tasso tecnico, ma ci sono ancora troppi musi lunghi che se restano, a lungo andare, potrebbero causare problemi all’ interno del gruppo stesso.I vari Ounas, Petagna, Demme, e Gaetano, che non godono di grande considerazione da parte del tecnico, vorrebbero cambiare aria per avere piu’ minutaggio, ed essendo di difficile collocazione, oltre che le richieste economiche del Napoli sembrano un po “altine”, ecco che le entrate si rallentano. Senza dimenticare Fabian , in scadenza ,che rischia la cosiddetta “emarginazione dal gruppo” per eventuale volere societario, e Zielinski, che tra Covid e la mancata fascia di capitano, sembra vivere male, al momento, la permanenza in azzurro.

Il campionato comunque è alle porte, ed il Napoli deve farsi trovare pronto ai nastri di partenza, quindi prevediamo che almeno quattro saranno le entrate prima del 15 Agosto, data che vedra’ gli azzurri impegnati contro il Verona del neo tecnico Cioffi, consapevoli pero’ che i battenti si chiuderanno il primo settembre, ma si spera’ che per allora, la squadra sia al completo, per dare a Spalletti le certezze che serviranno a forgiare un gruppo, certamente nuovo e con tante incognite, ma consapevole che sara’ un campionato equilibrato, quanto incredibilmente anomalo.

