Mercato Napoli, Le “pizze”…diventano due!

Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, è al lavoro per chiudere diverse trattative sia in entrata che in uscita.

Ma è chiaro che i nuovi acquisti saranno accompagnati da altrettante cessioni.Meret, che con l’arrivo probabile di Kepa, sembra destinato ad andar via, Fabian che non rinnova, Ounas lo stesso, ma di difficile collocazione,due problemi seri che andranno ad inficiare sul campionato se dovessero rimanere, visto che rischiano di restare ai margini se la societa’ dovesse prendere tale decisione. Demme che vorrebbe più spazio, Petagna che si sta per accasarsi al Monza, ed infine Zielinsky, conteso dal West Ham, ma lui tergiversa.

Un tifoso pero’ , proprio stamane, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Luna, soffermandosi proprio sul calciomercato del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis:

“Vi posso dare una notizia certa perché la fonte è autorevole e mi è stata comunicata pochi minuti fa“.

Ed il tifoso sottolinea i particolari…

“Il patron del club partenopeo ha appena definito gli acquisti di Giovanni Simeone e di Barak, entrambi calciatori del Verona”,

Si tratterebbe di due nomi da tempo in orbita Napoli. Per l’attaccante argentino si attende prima la cessione di Andrea Petagna (l’attaccante ex SPAL approderà nei prossimi giorni al neopromosso Monza di Silvio Berlusconi). Il centrocampista potrebbe invece arrivare qualora andasse via Fabian Ruiz oppure un altro giocatore che gioca in mediana, tipo Diego Demme

Come detto, “porte girevoli” in quel di Castel di Sangro, ma il Napoli sembra davvero molto attivo!

