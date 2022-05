Mercato Napoli: La Juventus ci prova per Koulibaly

Più che una squadra, negli ultimi giorni il Napoli sembra essere diventato un atelier di campioni in vendita al miglior offerente. Spalletti che ha gia’ salutato insigne, contro lo Spezia chiuderà definitivamente la sua esperienza più che decennale in azzurro. Via anche Ghoulam e Malcuit, in scadenza di contratto, mentre è in bilico il destino di diversi big.

Napoli, tutti “sulla corda“, e poi c’e’ Koulibaly…

Una delle situazioni più spinose riguarda Mertens, a cui De Laurentiis ha prospettato il rinnovo a cifre notevolmente inferiori rispetto a quelle attuali: “Ciro”. All’orizzonte , la Lazio di Sarri che attende le decisioni del Belga. C’è poi Ospina, il portiere che Spalletti vorrebbe confermare e che invece è seguito dal Real Madrid. Conte, tecnico del Tottenham vuole Zielinsky, Osimhen ha diversi estimatori in Premier, Fabian nella Liga. Anche Politano, Elmas, Lozano e Meret potrebbero salutare in caso di offerte interessanti.Ed infine, il “caso Koulibaly” che tiene in ansia i tifosi partenopei.

La Juve ci prova, ma c’e’ un indizio che…

Il “comandante” della difesa, quello a cui il Napoli intende affidare la fascia di capitano, ha il contratto in scadenza nel 2023,Xavi voleva portarlo al Barcellona, ma ADL ne ha spento subito gli entusiasmi, facendo capire che i Blaugrana non offrono piu di 30 milioni perche’ non possono andare oltre, ed il Napoli, a meno di,40 milioni, non lo cedera’. Ed ecco allora , farsi avanti la Juventus, che ha contattato l’ agente del calciatore, Fali Ramadani, per capire la disponibilita’ del calciatore ad un eventuale trasferimento in bianconero. Ma un indizio, inequivocabile, ne cambia gli scenari, e rafforza la sua possibile permanenza in azzurro. Sembrerebbe infatti, notizia data da areanapoli, che il calciatore, abbia rinnovato l’iscrizione scolastica al figlio primogenito Seni, che frequenta l’istituto francese Grenoble, e ha iscritto per il 2022-23 pure la seconda figlia Nessa. Staremo a vedere se alla fine, “il gigante buono” vestira’ anche il prossimo anno , la maglia azzurra diventandone capitano.

