Mercato Napoli: Kim al Bayern? Il più felice di tutti è Adl…Maxi-Plusvalenza in arrivo!

Kim Minjae sarà presto un giocatore del Bayern Monaco. Il difensore percepirà un ingaggio importante, di circa 7 milioni netti. Un bel passo in avanti per il calciatore dal punto di vista economico anche perché triplicherà il suo attuale stipendio, visto che ora ne guadagna 2,5. Un affare estremamente redditizio, sia per il gioco che per il club capitanato dal presidente del sodalizio campano Aurelio De Laurentiis e dopo un solo anno di permanenza in Serie A.

Ecco quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport: “Il sudcoreano prenderà oltre 7 milioni di euro netti, considerato che a Napoli ne ha guadagnato 2,5 ha triplicato il suo stipendio. Al tempo stesso il Napoli, che per lui ha speso 18 milioni nel luglio scorso, oggi si ritrova con una plusvalenza reale – al di là degli ammortamenti – di una quarantina di milioni. Dunque tutti contenti e per i saluti alla città ci sarà da attendere qualche giorno, anche perché Kim sta svolgendo il servizio di leva e ancora per qualche giorno – per le dure regole militari – non potrà avere contatti con l’esterno se non con i familiari”.

