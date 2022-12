Mercato Napoli: “Interessa Ebosse (Udinese)”

Il Napoli scruta il mercato a 360 gradi, Giuntoli e il suo staff è attentissimo. C’è un un nuovo nome che interessa la dirigenza azzurra, stiamo parlando di Enzo Ebosse. Ne parla il Corriere dello Sport.

“A volte, poi, non è necessario fare viaggi così faticosi: il Napoli guarda anche in Italia, a Udine soprattutto, e se Rodrigo Becao non è più un giovanotto con i suoi 27 anni (a gennaio), di lui non si può dire che sia anziano”

“Ma in Friuli, dove il Napoli ha avuto modo in passato di trattare ripetutamente, c’è Enzo Ebosse (23), francese naturalizzato camerunense, difensore centrale che Pier Paolo Marino ha scovato in Francia, nell’Angers, e che gioca centrale o anche esterno, con disinvoltura. Per saperne di più, ammesso che sia necessario, basta chiedere a Zambo Anguissa: gli amici – freschi di rinnovo – anche a questo servono”, riferisce il popolare quotidiano sportivo.

