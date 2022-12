Mercato Napoli: incertezza Demme, Sirigu in dubbio

Non solo lo scambio di prestiti tra Bereszynski e Zanoli. Il Napoli ha deciso di per non lasciare nulla di intentato, consapevole che per vincere è necessario curare ogni minimo dettaglio. Trascurare il fatto che la concorrenza nella lotta allo scudetto sia fortemente intenzionata a rafforzarsi, alla riapertura del mercato di riparazione, sarebbe infatti un autogol clamoroso.

Ripetere gli errori del passato, con la squadra saldamente in testa alla classifica, sarebbe davvero delittuoso. Già in passato, a gennaio, piuttosto che arricchire la rosa con giocatori di spessore, la società decise di non apportare valore aggiunto, limitandosi ad operazioni di mero contorno: Victor Ruiz e Mascara nel 2011, Grassi e Regini nel 2016. Infine, Milic e Machach nel 2018. Tutti comprimari o semplici comparse, incapaci di spostare gli equilibri. Destinati così ad ammuffire in panchina.

Questo il motivo per cui il Napoli continua a monitorare le condizioni fisiche di Salvatore Sirigu, nonchè la voglia di giocare con una certa continuità di Diego Demme, per comprendere i margini operativi della direzione sportiva. Cristiano Giuntoli deve fare i conti, quindi, con questi due casi.

Sirigu tiene in sospeso Contini

La Salernitana ha chiesto esplicitamente Sirigu, avendo la necessità di sostituire alla ripresa del campionato l’infortunato Sepe. Sarebbe lecito domandarsi, allora, se i granata hanno una necessità impellente, allora significa che fisicamente l’attuale “dodicesimo” azzurro sta bene. Ergo, non si comprendono i motivi di lasciarlo andare via.

A tal proposito, le parole di Luciano Spalletti durante il ritiro in Turchia sono state alquanto emblematiche circa la situazione dell’estremo difensore: “Sirigu sta facendo un programma che prevedeva valutazioni step by step e siamo contenti del livello che ha raggiunto. Dunque si avvicina al rientro e siamo tranquilli. Se poi dovessero nascere altri problemi, delle valutazioni andranno fatte. Ma siamo abbastanza tranquilli…“.

In ogni caso, per non farsi trovare impreparato, il diesse del Napoli ha pronto un piano alternativo, discutendo con la Sampdoria il rientro alla base di Nikita Contini.

Demme titubante tra campo e sogno

Demme è una delle incognite in vista della ripresa dell’attività agonistica post Mondiale. Finora ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni di Spalletti, che preferisce utilizzarlo esclusivamente come cambio di Lobotka. Uno scenario tattico abbastanza limitativo, che potrebbe indurre il tedesco a chiedere la cessione.

Ad Antalya, l’Uomo di Certaldo aveva espresso con estrema chiarezza le sue idee su Demme: “L’ho fatto giocare meno, anche per l’infortunio. Poi nel mercato ci possono essere cose, occasioni. Noi siamo contenti di Demme e preferiamo che rimanga con noi. Per il resto è lui che decide…“.

In definitiva, il centrocampista tedesco dovrà ragionare di conseguenza. Decidere se preferisce inseguire il sogno scudetto in maglia azzurra, piuttosto che assaporare nuovamente il campo con continuità, da protagonista. A certificarne l’appetibilità sul mercato, la stima immutata di molti club della Bundesliga, nonchè un sondaggio della stessa Salernitana.

