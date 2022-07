Mercato Napoli: In Oriente si parla Napoletano…

Il Napoli ha salutato un altro pezzo del suo bel mosaico, ed è sicuramente un riferimento importante che viene a mancare alla squadra di Spalletti, il quale ne aveva chiesto la conferma alla società, inserendolo nella lista degli incedibili. Stiamo parlando del portiere Colombiano, David Ospina

Anche per lui un addio annunciato, visto che la società ha deciso di tagliare gli ingaggi, per i mancati introiti Champions, venuti meno negli ultimi due anni, quindi non più sostenibile il contratto dell’ex numero uno azzurro.

Non sappiamo effettivamente le richieste del calciatore alla società’ azzurra, ma certamente ne capiamo la perdita, in particolar modo per la sua esperienza e professionalità’ profusa in questi anni partenopei.

La sua futura, e probabilmente definitiva destinazione sarà in Arabia Saudita, alla squadra dell‘Al Nassr, 4 milioni a stagione per i prossimi tre anni, un’offerta certamente congrua e giusta da accettare, ed anche meritata aggiungo io, perche’, come detto, lo ha dimostrato sul campo il suo valore.

Quindi anche David Ospina lascia Napoli, dopo tre anni di grandi prestazioni, da professionista esemplare quale ha dimostrato essere, e la garanzia e tranquillità’ che dava al reparto grazie alla sua esperienza maturata nel tempo.

Va certamente ringraziato per ciò che ha dato, come anche ricevuto, a Napoli, augurandogli tanta fortuna, sperando che porterà con sé, nella sua nuova avventura Araba, quella Napoletanità che aveva imparato a conoscere ed amare. Buona fortuna David.

Un’Ultima curiosità’, per chiudere, si era fatta avanti la Lazio per il colombiano, oltre che il Real, per poi defilarsi, manca il Napoli…ma se si vogliono fare proposte da Los Angeles, è giusto che le strade vadano in sensi diversi siete d’accordo?

