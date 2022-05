Mercato Napoli: In due sono ai saluti!

Il Mercato del Napoli e’ in piena involuzione, gente che arriva e che va, in una stazione, Castel Volturno, dove tutto potrebbe definirsi una vera e propria matassa, difficile da sbrogliare, ma soprattutto da capire.

Il sogno sfiorato…e ora si ricomincia!

Per tutti gli opinionisti, tra TV , Radio e Giornali, il Napoli era indacata come la squadra che finalmente avrebbe potuto raggiungere la vetta, e vincere, dopo 32anni, lo scudetto tanto desiderato , perche’ definita la rosa piu’ forte insieme alla squadra di Simone Inzaghi

Poi, colme sempre, qualcosa si rompe nel finale, ma non si cerca di aggiustare, si corre solo per salvare la Cassa del Mezzogiorno chiamata Champions! E dopo Empoli, guarda un po’, il Napoli non solo non perde piu’, ma sembrerebbe aver ripreso il ritmo di inizio campionato.

Ora pero’, ci si aspetta che l’ossatura forte della squadra non venga smantellata, ed invece il rischio c’e’ ed e’ pure in una fase in cui le parti ,sono lontane a tal punto, da far intendere che tali resteranno. Quindi per il Napoli, il prossimo campionato, potrebbe definirsi l’anno zero.

Koulibaly e Fabian sempre piu lontani da Castel Volturno!

Il monte ingaggi che si abbassa di 100 milioni, gli emolumenti che non devono superare il tetto dei 3,5 milioni a tesserato , senza dimenticare i due anni senza Champions. In pratica, salutano i calciatori che possono far vincere, come Koulibaly e Fabian Ruiz, che si rischia davvero di perdere, e si ritorna a “Scommettiamo che?“, con Kawaskhekia e Olivera i primi partecipanti.

Se davvero si dovesse avvenire questa doppia perdita, dolorosa per la squadra, e’ chiaro a tutti che il Napoli, ma non vi era alcun dubbio, non ha ne la struttura e ne la mentalita’, oltre che la voglia, d’investire sulla vittoria!

Ma i conti, come direbbe l’oste, si pagano, ed arrivano tutti alla fine del pranzo, gia’ dal sapore agro-dolce, perche’ la Champions e un traguardo importante, ma vincere un titolo e’ un’ altra cosa, e crediamo, senza alcuna smentita, che anche il conto sarebbe stato meno salato.

Si dice che a pagare e morire c’e’ sempre tempo, ma se il tempo e finito, e non si hanno i soldi per pagare, sarebbe ora, senza offesa, che ci si faccia da parte, e si cerchi un tavolo in un altro ristorante!

