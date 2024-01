Mercato Napoli: Il Toro vuole Ostrigard! I Dettagli

Mercato Napoli: Nuova possibilità per Leo Ostigard, difensore in uscita dal club azzurro. Cairo ha chiesto informazioni sul difensore

Per il norvegese dopo i contatti con l’Udinese e la preferenza Genoa, che difficilmente si concretizzerà, spunta una nuova pista. È il Torino che si è interessato al calciatore dei partenopei: contatti in corso per un prestito con diritto di riscatto per il rinforzo che aspetta Juric in difesa. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Il Torino infatti aveva già dimostrato un interesse prima che il calciatore andasse al Genoa. Resta quindi da capire che cifra chiederà il Napoli come opzione per il riscatto. Il club azzurro però intende parlare di cifre soltanto dopo la partita che la squadra di Mazzarri giocherà contro la Lazio, dato che Ostigard sarà tra i titolari.

Il Torino quindi, dopo l’infortunio di Buongiorno e l’uscita di Zima, potrebbe accogliere in entrata due difensori. Per questo il club sta lavorando sulle trattative di Lovato, sul quale insiste anche l’udinese, e Ostigard.

Mercato: Perez in entrata “mette alla porta” Ostigard?

Neheun Perez sarà presto un giocatore del Napoli. Arrivano le prime conferme dell’affare con l’Udinese. Accettata l’offerta da 18 milioni complessivi (16 + due di bonus) dal club friulano. Adesso rimangono da sistemare alcuni dettagli e il dialogo tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo è costante. Di fatto, il difensore è il quinto acquisto del Napoli e comporta per il club delle scelte in ottica lista Champions. Due infatti rischiano di rimanere esclusi.

C’è poi il tema Ostigard. Con l’arrivo del nuovo difensore, Mazzarri potrebbe lasciar partire il norvegese, ecco dunque che il Torino si è fatto avanti

In attesa che giunga a Napoli lil difensore Argentino, si parla sempre dell’uscita del Norvegese, chissà se dopo le parole dette sul ragazzo da Adl due giorni fa, non consentano che sia proprio Ostigard a voler dimostrare altrove quel valore che spinse proprio il Napoli a prelevarlo dal Genoa per aver mostrato di essere un calciatore valido! Come si dice, attendiamo la gara della Lazio e forse riusciremo a capirci qualcosa!

