Mercato Napoli: “Il Napoli guarda in Turchia…”

La scelta di Kalidou Koulibaly su cosa voler fare del suo futuro centra fino ad un certo punto. Adesso il Napoli, si guarda intorno con attenzione per trovare il suo sostituto, che sia a breve o lungo termine.

Dopo le informazioni chieste al Genoa per Leo Ostigard, il club campano è tornato con determinazione alla carica per un nuovo giocatore, già sondato nello scorso mercato di gennaio.

L’osservato speciale è Min-Jae Kim: durante la sua prima stagione in Turchia al Fenerbahce è stato subito capace di attrarre i fari di mercato dei biancoazzurri, ecco perché, nei piani degli azzurri potrebbe essere l’alternativa al gigante senegalese, simile anche per struttura (1.91 di altezza).

Al momento si parla di interesse e non di trattativa vera e propria, ma in caso di addio a Koulibaly, il Napoli non vuole farsi trovare sorpreso.

