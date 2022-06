Mercato Napoli: Il Besiktas vuole un attaccante azzurro, ADL fissa il prezzo

Il Besiktas, squadra Turca, vuol far spesa in casa Napoli, ed e’ in cerca di un’attaccante, ed avrebbe puntato su Andrea Petagna, A riferirlo e’ il quotidiano Turco, Fotomac. . Il giocatore azzurro è stato scelto come attaccante ideale per interpretare il ruolo di centravanti nel 3-4-3 di Valerian Ismael, allenatore del Besiktas

In questi giorni pero’, anche in Italia non sono mancate le richieste per il centravanti azzurro, Monza, Torino, Sampdoria, ma i turchi sembrano voler affondare il colpo. Ricordiamo che Petagna quest’anno ha collezionato 32 presenze, 4 gol e 5 assist

Il Besiktas sta conducendo un calciomercato ricco di colpi, Romain Saiss e Gedson Fernandes ed ora e’ la volta di Petagna, sarebbe il nuovo centravanti titolare del club turco. Il Napoli per cederlo si accontenterebbe di una cifra di 15 milioni di euro

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati