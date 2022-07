Mercato Napoli: Il Bayern fa la spesa al Maradona

Il mercato del Napoli continua ad essere ricco di colpi di scena. Stavolta però si parla di offerta “monstre”, che se risultasse concreta, sarebbe davvero difficile da poter rinunciare.

Parliamo del Bayern di Monaco, il quale, visto che Robert Lewandowski ha tanta voglia di Spagna, sponda Blaugrana, ha deciso di puntare dritto sul centravanti Nigeriano del Napoli, Victor Osimhen.

Ed addirittura, sempre voci bavaresi, parlano di un ‘offerta, da presentare al patron Aurelio de Laurentiis, che arriva a 110 milioni di euro!

Ora e chiaro, che se vogliamo provare a fare una doppia analisi, suddivisa tra tifoso e società’, la potremmo mettere in questo modo, il tifoso chiaramente gradirebbe la presenza di Victor Osimhen, viste le potenzialità, oltre che, a guardar bene, in giro c’è’ davvero poco di pari livello, senza dimenticare che la squadra sta già’ subendo, e non poco, un cambiamento, e che potrebbe ulteriormente indebolirsi in vista del prossimo campionato, con la possibile perdita del centravanti Nigeriano

Ma nello stesso tempo 110 milioni, sarebbero irrinunciabili, anzi, potrebbero diventare un super-Tesorettoo da investire sul mercato, rinforzando ripeto, una squadra potenzialmente monca, per la eventuale partenza di pezzi, alcuni gia’ andati, da novanta.

Ora la palla pero’, passa al Napoli, come si comportera’ De Laurentiis se l’offerta dovesse pervenire a Castel Volturno ? E chi poi il patron, prenderebbe al posto del Nigeriano come centravanti azzurro visto anche il monte ingaggi “sforbiciato“?

Attendiamo gli eventi, ed il ritorno in patria del numero uno azzurro, ancora beatamente nella sua Los Angeles, nel frattempo però’, occhio al Bayern Monaco, perché potrebbe davvero cambiare i piani di questa stagione, sia di Spalletti che dello stesso Napoli. Il Mercato e’ solo all’inizio!

