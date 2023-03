Mercato Napoli: Giuntoli vuol “blindare” la difesa!Di Lorenzo e Rrhamani restano azzurri

Il Direttore Sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è al lavoro per quello che concerne i rinnovi. A breve dovrebbe toccare ad Amir Rrahmani: si sono intensificati i contatti con il difensore kosovaro e, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, a breve si potrebbe giungere a una intesa che soddisfi un po’ tutte le parti in causa. Situazione analoga anche per Giovanni Di Lorenzo, anche se per il capitano il contratto è lungo e scadrà del 2026: lui vuole restare a vita in azzurro.

Il Napoli ha intenzione di accontentare Di Lorenzo blindandolo per sempre. Il Direttore Sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli, ha già preso appuntamento con l’agente per mettere tutto nero su bianco a fine stagione. Il difensore, lo ricordiamo, fu prelevato dall’Empoli e, in poco tempo, è diventato un inamovibile. In questa stagione, inoltre, dopo le partenze di Lorenzo Insigne e Koulibaly Koulibaly, ha avuto il grande onore di indossare la fascia di capitano.

