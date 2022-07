Mercato Napoli: Giuntoli si cautela…

La settimana che porterà’ gli azzurri al ritiro di Dimaro, si apre con una notizia di mercato, che prepara a scenari di cessioni illustri.

Sembra infatti che il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, abbia messo gli occhi su di un calciatore del Bologna, si tratta del Centrocampista Mattias Svanberg, 23 anni, Svedese, che quest’anno si e’ messo in mostra nella squadra di Sinisa Mihajlovic.

Questo lascia intendere che sta per cambiare qualcosa in mezzo al campo, Demme e Fabian Ruiz i maggiori indiziati, visto che, se lo Svedese vestirà’ la maglia azzurra nel prossimo campionato, potrebbe coprire entrambi i ruoli, essendo un calciatore duttile ed adattabile per le due fasi.

Giuntoli quindi si tutelerebbe, e garantirebbe a Spalletti, un calciatore di grande continuità’ di rendimento, oltre che un tuttofare del centrocampo, in pratica, un calciatore dal doppio ruolo.

Da quello che sta mostrando il mercato, sembra che il Napoli di domani, sara’ molto piu’ orientato sulla fisicità’, cosa che negli ultimi anni latitava nella rosa azzurra, rispetto alla fantasia dello scorso anno

Ma chi e’ Mattias Svanberg…O’ Svedese!

Mattias Svanberg, e’ un calciatore di origini Svedesi, nasce a Malmoe il 5 gennaio 1999, 23 anni, e ricopre il ruolo di centrocampista centrale e sa fare le due fasi, il piede preferito e’ il destro. È alto 185 cm per 77 kg di peso, forte fisicamente e bravo negli inserimenti, anche tecnicamente non male, ed è un buon assist-man, fa parte della Nazionale Svedese. È stato acquistato dal Bologna nella stagione 2018/19, siglando la sua prima rete italiana nell’ ultima giornata del campionato, contro il Torino. Ha collezionato, con la squadra felsinea, 118 presenze e siglato 9 reti.

