Mercato Napoli, Giuntoli pronto a chiudere

Il mercato del Napoli, sta vivendo la fase probabilmente piu’ viva,a 48 ore dal debutto in campionato, per cercare di chiudere in fretta le trattative rimaste ancora incompiute

Il DS, Cristiano Giuntoli, notizia diramata da “Calciomercato l’originale”, a detta dell’esperto di mercato , Gianluca di Marzio, sarebbe pronto a chiudere il passaggio di Fabian al Psg, e l’acquisto del portiere costaricano , Keylor Navas, in un blitz nella citta’ Parigina

Per quanto riguarda questa doppia trattativa ci sono due questioni da risolvere: il costo dello spagnolo e l’ingaggio del portiere.

Ma non parliamo solo di queste due trattative, visto che l’esperto giornalista ha parlato anche del possibile ingaggio del francese del Tottenham, il 25enne centrocampista, Ndombele

Con gli Spurs di Antonio Conte, sembra che l’accordo sia stato trovato sulla base del prestito con diritto di riscatto, un po’ come fu per Anguissa lo scorso anno, ora toccherà convincere i manager del calciatore per quanto riguarda il suo stipendio

Insomma, per dirla tutta, si spera che tutto vada nel verso giusto, e che i due calciatori nominati, possano vestire la maglia azzurra, ma il colpevole ritardo, come la trattativa Raspadori, fa capire ancora una volta, che un progetto senza base, puo’ portare ad errori e ritardi, che il Napoli non puo’ piu’ assolutamente permettersi

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati