Mercato Napoli: Giuntoli pensa a Deulofeu per il dopo Zielinsky

Albert Botines, agente di Gerard Deulofeu, intervenuto alla trasmissione radiofonica di Radio Marte, Marte Sport Live, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo assistito, e se accetterebbe una possibile destinazione in azzurro la forte mezz’ ala Spagnola dell’ Udinese.

“C’ e’ un’ accordo con la famiglia Pozzo che prevede la possibilta’ di andare altrove, in questa sessione di mercato. Il club sta lavorando per accontentare questa richiesta del giocatore, quindi Deulofeu lascira’ l’Udinese durante questa sessione di mercato”

“Non non mi piace parlare di concretamente, di di questo, di quel club in maniera così esplicita. Ciò che è certo è che Napoli è una gran piazza, una delle migliori del calcio italiano e quindi sarebbe sicuramente destinazione gradita. il mercato? Si inizia a muovere la gente chiede informazioni, i club si stanno svegliando, ci sono diversi club che chiedono informazioni, anche se per ora tutto tranquillo, “

