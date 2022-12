Mercato Napoli: Giuntoli lavora su de profili!…

Il Napoli è in ritiro in Turchia per prepararsi al secondo round della stagione che partirà dal 4 gennaio contro l’Inter. Intanto però Giuntoli e il suo staff sono già a lavoro per il futuro attenzionando alcuni giocatori per tentare un nuovo colpaccio alla Kvaratskhelia e Kim guardando proprio in casa del Fenerbahce. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ne ha approfondito la situazione. A seguire un estratto dell’articolo.

“E a Istanbul, stessa sponda calcistica, il Fenerbahce, c’è Ferdi Kadioglu, ha ventitré anni, una forza esplosiva che rassicura i compagni e preoccupa gli avversari, e gli occhi del Napoli addosso: «Ci hanno cercato, così come il Milan». I padri sono la bocca della verità e Feyzullah Kadioglu ha confermato l’altro ieri ciò che da un po’ si sussurra, tra i vicoli della fiera dei sogni, che non chiude mai: «Ci fa piacere l’interesse di questi club ma la priorità rimane il Fenerbahce». E quindi, perché così si fa, se non si è alla trattativa si può comodamente accomodarsi in quella (lunga) fase esplorativa: a destra, esterno basso, il Napoli è coperto con Di Lorenzo, ma gli organici vanno adeguati, rinnovati e integrati e dunque poi se ne parlerà ancora (Kadioglu, peraltro, può giocare anche in altre zone del campo, pure come mediano).

E si avrà modo di discutere, accomodandosi sulle rive del Bosforo, anche di Arda Guler. Un bambino nel verso senso della parola (18 tra due mesi), trequartista o altre cose assieme, una mezzala, una mezza punta, un abbagliante talento capace di scatenare la fantasia”.

