Mercato Napoli, Giuntoli ha tante “spine”…

Il Mercato del Napoli, e non solo, trova un protagonista indiscusso, in particolar modo in questa sessione di mercato, nel DS partenopeo, Cristiano Giuntoli.

Quest’anno, lui che è sempre molto restio davanti alle telecamere, ha dovuto anche subire, in conferenza stampa a Dimaro, critiche che probabilmente sarebbero dovute piovere su altri, in quel caso assenti ingiustificati.

Ma tornando al ruolo che realmente svolge nel Napoli, il buon Giuntoli e’ alle prese con tanti malumori all’ interno del gruppo.

Meret che non vuol firmare il rinnovo perche’ vuole un portiere di “seconda mano” come vice, a tal proposito fu il DS a dire che ormai era solo una questione burocratica visti gli ottimi rapporti con la sua agenzia, Zielinsky che non ha avuto i gradi di capitano e vorrebbe andar via, piu’ tardi parleremo anche di questo, Fabian che non rinnovera’ ed andra’ via a zero, anche qui a detta del DS i rapporti sono come gli agenti di Meret, Ounas e Petagna non convocati per l’amichevole con L’Adana di Inler e Balotelli, ma figuranti ancora nel gruppo azzurro. Senza dimenticare i vari Demme, Politano e Lozano ancora non del tutto certi della loro permanenza

Insomma, sembrerebbe un lavoraccio, quello che attende il DS Giuntoli, ma va messo in conto, e non e’ un dettaglio, che lui non ha la massima “libertà”‘nel mercato, non ha firma da parte della proprietà’ per intenderci, ma la sua capacita’ e professionalita’ e certamente un dato importante, e si spera, quanto prima, che possa cancellare queste “spine”del nuovo ciclo azzurro, visto che mancano poco piu’ di 15 giorni all’inizio del nuovo campionato che si preannuncia davvero con un grosso punto interrogativo per la squadra di Spalletti

