Mercato Napoli: Giuntoli ha messo gli occhi su di una mezz’ala del Banfield

C’è il Napoli in corsa per Giuliano Galoppo, centrocampista del Banfield. Parlando a Tnt Sport, il giocatore ha chiaramente fatto intendere che il campionato dove gioca adesso gli sta stretto e che vuole tentare l’avventura in Europa.

“Non ho fretta di lasciare il Banfield, ma voglio continuare a migliorare nella mia carriera, sento la necessità di fare un passo avanti. Se ci saranno offerte le analizzerò per il mio futuro“. Di offerte presto potrebbero arrivargliene: “Le voci dall’Italia? Il campionato italiano mi piace molto, così come mi piace molto la Premier League, ma so che per arrivare in Inghilterra bisogna lavorare molto. Se ci saranno offerte le valuterò tutte”

