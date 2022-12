Mercato Napoli, Giuntoli guarda al futuro…

Il Napoli è tornato a lavorare dopo due settimane di vacanze. Gli azzurri ora si trovano in Turchia dove stanno svolgendo un mini ritiro in vista della ripresa del campionato. Intanto però i dirigenti stanno già lavorando alla squadra del futuro attenzionando alcuni giovani difensori per la prossima stagione. In particolare come riporta Il Corriere dello Sport piacciono Badiashile e Antonio Silva. A seguire un estratto dell’articolo.

“Quando farà caldo, da giugno in poi, ci sarà da innovare, fatalmente: il Napoli a gennaio se ne sta – se ne dovrebbe stare – a guardare. Ascolterà (ma distrattamente) eventuali corteggiatori di Diego Demme. Però intanto penserà a ciò che sarà necessario e forse indispensabile fare più in là. La «batteria» dei centrali difensivi è rassicurante, ma… Ma c’è una clausola che potrebbe consentire a Kim di liberarsi e poi c’è Juan Jesus che a fine stagione avrà 32 anni.

Il Napoli è rimasto colpito, in epoca non sospetta, da Benoit Badiashile (22 a marzo), francese di nascita con origini congolesi. Un gigante che il Monaco si è cresciuto in casa e che ora viene già valutato una trentina di milioni, persino di più: tanti, troppi, per la politica societaria, ma su livelli più ragionevoli sarà (sarebbe) possibile discuterne. Sono settimane in cui il tempo viene sfruttato per «studiare» profili nuovi o già selezionati. Aiutano i video che vanno a sostenere le relazioni già buttate giù dall’area scouting e tra i quali spicca Antonio Silva, che ha appena 19 anni, e nel Benfica è più di una promessa, visto che fa il titolare, anzi di più. Fernando Santos, il Ct del Portogallo, lo ha voluto in Nazionale, lo ha fatto debuttare un mese fa e ieri lo ha lanciato nel mischione al Mondiale”.

VIDEO: Antonio Silva, 19 anni…Ma tanta roba!!!

António João Pereira de Albuquerque Tavares Silva, noto semplicemente come António Silva (Viseu, 31 ottobre 2003), è un calciatore portoghese, difensore del Benfica, della nazionale portoghese e della nazionale Under-21 portoghese.

VIDEO: Benoit Badiashile, difensore centrale del Monaco

Benoît Badiashile Mukinayi (Limoges, 26 marzo 2001) è un calciatore francese di origini congolesi, difensore del Monaco. Nell’estate del 2019 viene indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020.

