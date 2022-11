Mercato Napoli: Giuntoli, Conferme in vista

Il Napoli è primo in classifica, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già pianificato le prossime mosse di mercato, non solo acquisti “futuribili”, ma soprattutto conferme degli uomini migliori in vista della prossima stagione. Poco meno di un mese fa è toccato a Zambo Anguissa firmare il prolungamento di contratto con il club di De Laurentiis, ma presto toccherà agli altri big della rosa. Un rinnovo su tutti è pronto da un bel po’ ma si aspetta qualche settimana prima di ufficializzarlo con il tweet presidenziale.

Giuntoli, Tra conferme e “Futuribili”acquisti

Stanislav Lobotka sarà il prossimo a legarsi ancora a lungo alla società partenopea, i legali hanno approntato insieme all’entourage del giocatore, il prolungamento di contratto del forte centrocampista slovacco richiesto da diverse big europee. Real Madrid di Carletto Ancelotti in primis.

Non è stato ancora ufficializzato per un motivo preciso, la tempistica è decisa come al solito da De Laurentiis e pare che il presidente voglia annunciare il prolungamento del perno di Spalletti in prossimità di Natale, infiocchettando il “pacco regalo” per il tecnico, sotto l’albero.

