Mercato Napoli: Giuntoli cerca i “tre conigli” nel cilindro…

Mercato sempre in fermento in casa Napoli, con Giuntoli, DS azzurro ormai collegato a pieno regime con trattative in entrata ed in uscita. Stavolta pero’, sembra voglia stupire tutti, perche’ i rumors parlano di un triplo colpo da parte del silente direttore sportivo del Napoli

Potrebbe definirsi un mago, che tira fuori tre coniglietti dal cilindro, e che se davvero fossero concretizzati, sarebbero davvero dei colpi non male. Ricordando sempre che la filosofia del Napoli e’ molto chiara, uno esce, l’altro entra.

E chiaro che la vicenda Mertens, Koulibaly, Osimhen, Fabian Ruiz, ed un po’ il resto della rosa, parlano di un mercato in evoluzione, anzi direi…rivoluzione, perche’ se davvero dovesse avvenire che vanno via in tanti, allora la prossima stagione sarebbe di vera e pura transizione.

Ma tornando al DS Giuntoli, i “coniglietti” pronti ad uscire dal cilindro portano i nomi di: Barak, Deulofeu, Arnautovic. Sicuramente tre pedine di buonissimo livello, ma costano “cari” in base ad uscite prospettiche.

A spiegare le dinamiche della trattativa che vorrebbe chiudere Giuntoli, e’ il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedulla‘ che dice:

“Deulofeu piace al Napoli, ed il calciatore lascera’ certamente l’Udinese. Potrebbe essere quindi un grande obiettivo di Giuntoli. Barak e’ un’ altro nome d Napoli, ma arriverebbe solo se andasse via Fabian Ruiz. Infine occhio ad Arnautovic, mi arrivano sempre piu’ conferme dell’ interesse del Napoli, ma sul calciatore c’e’anche la Juventus”

