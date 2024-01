Mercato: Napoli, Fumata Bianca in arrivo per lui!

Il Mercato del Napoli entra sempre più nel vivo, anche se la celerità non è certo un pregio nelle trattative, ed ormai siamo giunti alla tanta sospirata “Fumata Bianca” per l’arrivo del centrocampista Serbo Lazar Samaridzic. Oggi probabilmentedisputerà l’ultima gara con la maglia dell’Udinese, impegnata contro la Lazio di Sarri, per poi, finalmente, essere annunciato dal tweet presidenziale ed indossare la maglia azzurra

Solo 48 ore dunque, sembra un film di Nick Nolte, e Samardzic verrà annunciato da De Laurentiis, le cifre dell’accordo sono 20 milioni più bonus per il costo del cartellino che andranno nelle casse della squadra friulana, mentre al calciatore andranno 2 milioni a stagione per i prossimi 5 anni

Il centrocampista col vizietto del gol, quest’ anno ne ha fatto uno al Maradona in maglia friulana dove si è divertito a sciare saltando come paletti tutta la difesa azzurra! viene a prendersi il posto di Elif Elmas passato nel frattempo ai tedeschi del Lipsia, ma il suo vero ruolo e quello ricoperto oggi da Piotr Zielinski, prossimo sposo interista poiché non ha rinnovato con il club Campione d’ Italia uscente

Mercato caldo in casa azzurra.

Mazzocchi, Samardzic e chissà Dragusin ed un altro centrocampista, se dovessero uscire uno tra Gaetano, Demme e Zerbin, sembrerebbe una vera e propria “rivoluzione invernale” in casa azzurra, per molti dovuta ma sinceramente tardiva visti la classifica e gli errori marchiani commessi questa estate dal patron azzurro.

Meglio tardi che mai? Nel frattempo a Torino, nella gara contro i granata, il Napoli deve provare il bottino pieno, approfittando anche del tonfo viola a Reggio Emilia contro il Sassuolo e del pari casalingo del Bologna al Dall’ Ara contro il Genoa

Mazzarri attende forze fresche, come affermato in conferenza “…Serve la carica giusta anche per svegliare un po’ chi è qui da anni ed inconsciamente si addormenta un po’.”. riferito all’ avvento di Mazzocchi, mentre i tifosi aspettano il Napoli e…De Laurentiis. La classifica piange e la rosa ha bisogno di una scossa anche dal mercato, dove il Napoli deve essere più celere nelle trattative.

Quindi, al di là di contratti e sorrisi mancati, serve unione di intenti e rispetto, e la gara contro il Toro deve essere, per tutti, quella della svolta! Non fosse altro per quel tricolore a cui nessuno, società e calciatori, ha mentalizzato e dato il giusto valore…A te la palla Adl!

