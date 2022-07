Mercato Napoli, Forse ci siamo…

Il Mercato del Napoli, a 15 giorni dall’inizio del campionato, sembra stia entrando sempre piu’ nel vivo. La notizia riguarda il portiere, con Alex Meret che risulta ancora titubante sulla firma del rinnovo,strizzando l’occhio al Torino di Juric ed all’ orizzonte avanzare il nuovo numero uno . Infatti sempre più insistenti sono le voci che danno, Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo in forza al Chelsea, il prossimo portiere degli azzurri nella stagione 2022/23.

Ad avvalorare la tesi del possibile approdo in casa azzurra del portiere del Chelsea, e il quotidiano AS, noto giornale spagnolo, che sottolinea il gradimento del portiere, oltre che i buoni uffici tra le due sopcieta’ vista anche l’ultima operazione che ha portato Kalidou Koulibaly ai blues, per una somma che si aggirava intorno ai 40 milioni di euro.

Anche Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra essere ottimista per la chiusura dell’affare in prestito coi Blues ,che pagherebbero parte degli 8 milioni di ingaggio, unico vero nodo da sciogliere per portare a casa il forte estremo difensore che farebbe fare al Napoli un altro salto di qualità.

Il portiere vestirebbe con grande entusiasmo la maglia della squadra azzurra anche perché gioca la prossima Champions League. Non resta che aspettare, ma il tempo stringe e il campionato è alle porte.

