Mercato Napoli: Fabian ed il “Rischio Abbonamento” in Tribuna

Fabian Ruiz ha declinato l’invito del Napoli al rinnovo di contratto, un po’ come Koulibaly, Mertens ed Ospina, e pare proprio che la societa’ di De Laurentiis , stavolta voglia adottare il pugno duro nei confronti dello spagnolo.

Il calciatore infatti, sembra voglia restare a scadenza, il suo contratto con il Napoli avrebbe termine il 30 Giugno 2023, per poi accasarsi altrove, senza che il club abbia rientri economici sulla vendita’ visto che andrebbe via a parametro zero.

Una scelta non nuova nel calcio di oggi, che ha i suoi vantaggi, ma anche svantaggi, visto anche il precedente in casa Napoli, che non promette nulla di buono all’ orizzonte, sia per il calciatore che per il club stesso.

Il caso in questione, riguarda l’ax attaccante azzurro Milik, oggi al Marsiglia, in una situazione analoga poiche’ l’attaccante Polacco venne emarginato dalla squadra e finito in tribuna, poi veduto all’estero con una percentuale del 30% su una rivendita futura.

Nel caso di Fabian Ruiz, sarebbe una perdita non semplice da sostituire, e non crediamo che lo spagnolo voglia abbonarsi alla tribuna la domenica, fino a giugno 2023, ecco quindi la corsa contro il tempo dei suoi procuratori, a trovare una squadra disposta a sborsare almeno 45/50 milioni di euro, per convincere ADL a cedere il centrocampista spagnolo, prima che giunga il 2 Settembre.

Se cio’ non dovesse accadere, si spera che il caso Milik non si ripeta, anche se il patron, visti i rifiuti continui al rinnovo dello spagnolo, non sembra intenzionato a passarci sopra .Fabian-Adl, un anno da separati in casa? La cosa importante e che non vada a ledere il gruppo squadra che si andra’ a formare per il prossimo anno. Si speri prevalga il buon senso.

