Mercato Napoli,  Ecco il “Bombone”…

“Il Napoli ha in pugno il calciatore”, così scrive, nella sua edizione odierna, il Corriere del Mezzogiorno, sulla operazione di mercato, gia’ ieri evidenziata dalla nostra redazione, e della trattativa in stato avanzato del centrocampista del Tottenham,il 25enne Tanguy Ndombele

La trattativa sembra sia addirittura in fase di definizione, infatti, con il possibile passaggio di Fabian al Psg, il Napoli, nella persona del ds Giuntoli, sembra aver virato definitivamente sul calciatore francese, visto anche il fatto che Conte lo abbia messo fuori rosa al Tottenham, facendolo allenare a parte.

La formula è il prestito secco, e per un calciatore costato agli Spurs 70 milioni sarebbe davvero un colpo straordinario, oltre alle doti tecniche del calciatore che non sono certamente in discussione.Senza dimenticare un dettaglio, molto caro alla dirigenza, che il Tottenham siaccollerebbe gran parte dell’ingaggio mentre il giocatore ha già detto sì alla nuova avventura che potrebbe rilanciarlo

Mercato Napoli, Chi e’ Tanguy Ndombele…

Tanguy Ndombele Alvaro è un calciatore francese di origini congolesi, centrocampista del Tottenham e della nazionale francese

E nato il 28 dicembre 1996 (età 25 anni), Longjumeau, Francia, Giocatore molto duttile e dinamico, bravo sia tecnicamente che tatticamente, possiede buona abilità negli inserimenti offensivi.

Cresciuto nelle giovanili del Guingamp e dell’Amiens, debutta con la prima squadra dell’Amiens il 9 agosto 2016. Nella stagione 2016-2017 ottiene la promozione in Ligue 1. Il 5 agosto 2017 debutta nella massima serie francese, nella partita persa in trasferta per 0-2 contro il Paris Saint–Germain.

Il 31 agosto successivo passa al Olympique Lione, in prestito oneroso a 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Nell’estate 2018 viene riscattato dal Lione, con cui firma un contratto fino al giugno 2023.

Il 2 luglio 2019 viene ufficializzato il suo passaggio al Tottenham per 62 milioni di euro più 10 di bonus, che ne fanno l’acquisto più oneroso nella storia del club inglese

Debutta con gli Spurs alla prima giornata nel successo per 3-1 contro l’Aston Villa, segnando il goal del momentaneo pareggio della squadra. Mette insieme 21 presenze, 2 gol e 2 assist in Premier League.

Mercato Napoli, come gioca Ndombele



RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati