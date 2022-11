Mercato Napoli, Due idee ma senza “buttare” soldi

Come migliorare una squadra, quella del Napoli, che sta facendo benissimo sia in Italia che in Europa? Se è vero che si può sempre fare meglio, è altrettanto giusto rimarcare come certi calciatori abbiano dei costi fuori portata non solo per la società azzurra, ma per tutti i club di Serie A. Alla compagine di Luciano Spalletti, a volere essere pignoli, mancano due calciatori: un vice Di Lorenzo e un calciatore che possa fare tirare il fiato a Stanislav Lobotka.

Zanoli è un giovane emergente, ma già lo scorso anno ha fatto fatica quando è stato chiamato a sostituire Di Lorenzo. Lobotka invece non ha una vera e propria alternativa. Diego Demme, calciatore spesso accostato allo slovacco, ha caratteristiche differenti. Ma il Napoli sta facendo delle riflessioni. Di Lorenzo, fino a questo momento, ha giocato praticamente sempre. Vale la pena investire su un calciatore che rischierebbe di giocare pochissimo? E chi sarebbe disposto a fare la panchina (quasi fissa) all’esterno della Nazionale? Il Napoli si pone dinnanzi a un dilemma: acquistare dei calciatori per migliorare l’organico oppure confermare in blocco una squadra che finora sta facendo benissimo?

