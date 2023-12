Mercato Napoli: Doppio colpo a centrocampo

Mercato del Napoli di gennaio certamente più attivo rispetto a quello estivo, infatti, partendo dalla difesa, si è alla ricerca di un vice Di Lorenzo, visto che Zanoli probabilmente si accaserà al Genoa, gli indiziati restano due, Mazzocchi della Salernitana, e Faraoni del Verona, in vantaggio pero’ il calciatore dei granata dove sembra esserci addirittura gia’ un intesa di massima tra Adl e Iervolino. Per il difensore centrale non giungono segnali di potenziali arrivi

A centrocampo invece si studia il doppio colpo, visto le probabili uscite in due (Demme ed Elmas), più la mancanza di un perno come quella di Anguissa. E proprio la partenza del Camerunense per la Coppa D’Africa a gennaio (più probabilmente la prima settimana di febbraio) e l’incertezza sul futuro di Zielinsky, in scadenza di contratto al termine della stagione e lontanissimo dal rinnovo, oltre come segnalato l’imminente addio di Elmas destinazione Lipsia, hanno spinto Meluso a riaprire il dossier Samardzic e non solo…

Mercato Napoli: Samardzic -Koopmeiners, cambia il centrocampo azzurro?

Lazar Samardzic nato in Germania, ma naturalizzato Serbo, 22 anni a febbraio e punto fermo della Nazionale Serba. Per acquistarlo serve una cifra superiore ai 20 milioni di euro, un investimento importante per un ragazzo di grandissimo talento che al Maradona peraltro ha già segnato due volte.

Certo trattare con l’Udinese non sarà cosa semplice, bottega sempre cara, ma il DS vuole portare alle falde del Vesuvio il centrocampistagià a gennaio, la cessione di Elmas (circa 25 milioni) verrebbe reinvestita per il calciatore della squadra friulana.

L’altro sogno, già in estate cercato ma l’ Atalanta sparò alto (60 milioni di euro) e Teun Koopmeiners, 25 anni di origini Olandesi e perno della Nazionale dei Tulipani, non e mai uscito dalla lista dei preferiti di Adl. La sua duttilita’ tattica gli consente di coprire, e bene , tutti i ruoli del centrocampo, bravo nelle punizioni e fisicamente possente.

Dunque un mercato che si prospetta pirotecnico in casa azzurra, anche se alla fine i conti non vanno mai fatti senza l’oste! Certo è che il Napoli ha bisogno di forze fresche e motivate, soprattutto dopo lo scivolone casalingo in Coppa Italia contro il Frosinone. Mazzarri è stato chiaro, “chi non le sante può andare” ora vedremo se i vuoti saranno riempiti da forze nuove, il tecnico è stato chiaro ora tocca alla società rispondere!

