Mercato Napoli, Dipende tutto da loro…

Il mercato del Napoli, in questo momento in stand-by, gira tutto intorno al calciatore, Kalidou Koulibaly., ed il presidente, Aurelio De Laurentiis

Si aspetta il rientro del patron da Los Angeles, e sembrerebbe che anche la società’ sia disposta ad “accontentare” il “comandante”, per trattenerlo, e magari prolungare la permanenza, ma e’ anche chiaro che non si svenerà’ di certo, per trattenerlo. Quando parleranno, capiremo quali siano le reali intenzioni di entrambi.

La cosa certa, e questo è un segnale di grande rispetto nei confronti dei tifosi azzurri, non andrà’ alla Juventus, anche in caso di cessione dell’Olandese De Ligt, solo ADL potrà’ decidere se accettare oppure no, le eventuali proposte economiche bianconere, e dunque cedere Kalidou alla Juve, ed a quel punto, prepararsi alla reazione dei tifosi, che sicuramente non ne sarebbero entusiasti.

Personalmente, anche se avesse accettato la proposta economica della Juve, parlo da giornalista, non avrebbe minimamente alterato la stima nei confronti dell’uomo, visto che parliamo di professionisti, ma questo suo pensiero, accresce, in maniera esponenziale, il sentimento umano che Koulibaly ha costruito nel tempo, con la sua tifoseria ed il suo popolo, che lo ama, e lo reputa il “comandante dei napoletani”, il capitano per eccellenza.

Ora però’, toccherà’ alla società’ chiudere, una volta per tutte, questa vicenda portata avanti per troppo tempo, e dimostrare con i fatti, che lui sara’ il futuro capitano del Napoli, e non solo quest’anno, costruendo con lui, la squadra che dirà’ la sua in questo campionato “spezzatino”, dopo che, in quello scorso, ci si e lasciato sfuggire un traguardo, ormai raggiunto, e gettato al vento, senza capire, ancora oggi, cosa sia davvero accaduto in quel finale

. RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

YouTube PSN :https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati